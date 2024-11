Patric a LSC: «E’ stata una vittoria importante e pesante in cui siamo riusciti a fare queste cose in particolare»

Patric, il giocatore spagnolo alla fine della roboante vittoria di Como esterna la sua gioia per il successo rilasciando queste sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di LSC al termine della roboante vittoria con il Como da parte della Lazio, Patric rilascia queste sue considerazioni a caldo in cui analizza la prestazione sua e della squadra

PAROLE – Il Como è una buonissima squadra, anche se avevano assenze importanti. Noi siamo stati molto lucidi, umili e pronti a soffrire dopo il loro gol. È una vittoria pesante, molto difficile nonostante il risultato. Le energie quando hai tante partite da giocare possono calare. La squadra però è molto matura e si è rifatta subito con il terzo gol, fino a poi segnarne altri due. Il gol? Sono contento, ma me ne hanno rubato uno già. Non vedo i gol che faccio, cambia poco (ride, ndr.). Il Como ha trovato una bella rete, noi però siamo stati maturi a rispondere e a reagire in questo modo. Il loro pubblico poi era tanta roba, dal punto di vista mentale siamo stati bravi