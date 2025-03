Pastorello su Candreva : «Fiero di rappresentarti»

L’agente di Candreva ha postato un messaggio per omaggiare l’addio al calcio dell’ex calciatore di Lazio e Salernitana

Federico Pstorello, agente di Antonio Candreva, ha scelto la via dei social per omaggiare l’addio al calcio dell’ex giocatore della Lazio.

IL POST – Non ci sono parole per descrivere quanto mi hai fatto essere fiero di rappresentarti per oltre 18 anni … per le emozioni che mi hai regalato ogni volta che sei sceso in campo, per la passione che ci hai sempre messo in tutte le situazioni e per la tua professionalità che può essere un esempio per tutti i giovani che vogliono fare questo mestiere. Ti voglio bene come un fratello.