Partita del Cuore, presenti all’evento due ex Lazio: i dettagli

Partita del cuore, al Foro Italico è andata in scena la partita del cuore è a questo evento erano presenti anche Giordano e Piscedda

Il calcio non è solo sfotto e insulti o scontri come si sono visti sulla A1, ma anche momenti di spettacolo ma in particolare di solidarietà. Al Foro Italico infatti è andata in scena la partita del Cuore, in cui i protagonisti erano ex calciatori, olimpionici e membri della polizia di Stato.

A condurre l’evento è stata l’imitatrice e speaker Francesca Manzini, e fra gli ospiti erano presenti anche due ex giocatori storici della Lazio ovvero Piscedda e Giordano.