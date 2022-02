Parolo: «Milinkovic innamorato della Lazio e dei tifosi. Luis Alberto...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Parolo ha fatto il punto sui suoi ex compagni alla Lazio, soffermandosi sull’importanza di Milinkovic e Luis Alberto

Per Fantamaster.it, Marco Parolo ha parlato del momento dei duoi ex compagni, soffermandosi su Milinkovic e Luis Alberto. Ecco le sue parole:

MILINKOVIC – «Sta bene a Roma, è innamorato della società, dell’ambiente e dei tifosi; nonostante ciò, si troverà di fronte ad una scelta. In Italia è dominante, ma lui deve confrontarsi con l’Europa che conta. In Champions sarebbe uno dei tanti forti, ma i fenomeni sono un’altra cosa. Per diventare un grande campione devi giocare la Champions con continuità. Quale club avrebbe bisogno del suo talento? La Juventus avrebbe bisogno di uno come Milinkovic-Savic, farebbe la differenza. Al Real Madrid o al Bayern Monaco, invece, sarebbe uno dei tanti campioni. Lo vedo come un giocatore da Premier League, in Inghilterra potrebbe fare molto bene».

LUIS ALBERTO – «Ha bisogno di trovare una sinergia totale con l’allenatore, ha bisogno di sentirsi coccolato. Con Sarri sta vivendo una stagione altalenante; se dice di voler tornare in Spagna non è una mancanza di rispetto, sta solo esternando il suo bisogno di tornare a casa».

FUTURO – «Al momento mi piace ciò che sto facendo, amo il mio lavoro da opinionista. In futuro, però, mi vedo allenatore: ho già preso il patentino. Mi sento giovane, sento di poter fare ancora molto».