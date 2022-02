Luis Alberto annuncia: «Voglio tornare in Spagna per star bene e divertirmi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luis Alberto, numero 10 della Lazio, parlando al canale Twitch Jijantes FC ha ribadito la sua voglia di voler tornare in Spagna.

LE PAROLE – «Lo dico da tantissimo tempo, vorrei tornare a vivere in Spagna, ho tanta voglia di tornare, vediamo se lo farò presto. Voglio tornare per stare bene fisicamente e per divertirmi».