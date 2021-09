Parolo e l’abbraccio a Leiva: «Anni bellissimi alla Lazio, è normale quel gesto»

Marco Parolo, dopo le numerose polemiche, è tornato a parlare dell’abbraccio a Leiva, al termine del match tra Lazio e Roma

L’abbraccio – vitale, liberatorio e quasi sfrontato – tra Parolo e Leiva, al termine del derby, ha catturato le attenzioni dei media e sollevato numerose polemiche. La condotta dell’ex giocatore, oggi opinionista di DAZN, è stata condannata da più persone, ma lo stesso Marco si è difeso ieri sul canale che lo ospita:

«È un riconoscimento di quello che ho lasciato io lì e questo abbraccio è stato come quando una persona va via, e ci si accorge dopo di quello che lascia. C’è stato un legame bellissimo e mi sono sentito di farlo, era un qualcosa di umano. Quando si parla di umanità si scambiano determinati gesti per altre cose. Io personalmente ho passato degli anni fantastici alla Lazio, dove ho affrontato delle battaglie e quando poi ti rivedi, è normale l’abbraccio con i tuoi ex compagni».