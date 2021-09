Immobile esulta nel post derby e coinvolge anche Parolo VIDEO

Immobile, il bomber biancoceleste festeggia nel post derby andando ad abbracciare Parolo, inviato per Dazn

La sbornia post derby fatica a passare ai tifosi della Lazio, la soddisfazione di aver battuto la Roma di Mourinho è enorme. I calciatori hanno festeggiato sotto la Nord in compagnia di Olimpia per quello che è un gran risultato in seguito a una serie di prestazioni non proprio spumeggianti.

Ciro Immobile si è lasciato andare a una corsa e a un abbraccio nei confronti di Marco Parolo, ex calciatore della Lazio attualmente opinionista per Dazn a bordocampo. La reazione dell’ex centrocampista è emblematica: il suo cuore è ancora biancoceleste.