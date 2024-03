Parolo a Dazn: «Addio Immobile? Alla luce di quanto ha detto Lotito temo accada questo»

Parolo, l’ex biancoceleste si sofferma sulla situazione di Immobile alla luce di quanto è accaduto e sulle parole di Lotito

Durante il pre partita di Frosinone-Lazio, è intervenuto Marco Parolo il quale analizza la situazione di Immobile dopo la sua aggressione soffermandosi sulle forti parole di Lotito

IMMOBILE – Nel calcio non c’è riconoscenza. Sono dichiarazioni senza senso quelle di Lotito, quando parla di tradimento, mi è sembrata una mossa per scaricare le colpe. Immobile dirà addio? Secondo me ci sono tanti indizi che portano a questo. Per la prima volta non c’è stata la difesa da parte della società, cosa che invece avveniva prima, Lotito lo teneva sempre a un certo livello, adesso invece no e forse anche questo può far pensare a un addio a fine stagione