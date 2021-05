Conceicao Lazio, Ventola: «Su di lui anche il Napoli»

Non solo Lazio. Anche il Napoli avrebbe messo gli occhi su Sergio Conceicao. A dirlo è stato Nicola Ventola

Il nome di Sergio Conceicao è sicuramente tra quelli più caldi degli ultimi giorni. Il portoghese è stato accostato alla Lazio per il dopo Inzaghi, ma su di lui ci sarebbe anche il Napoli.

A dirlo e a rivelarlo è stato Nicola Ventola: «So che Sergio è un nome caldissimo se il Napoli centra la qualificazione in Champions», ha detto l’ex attaccante su Twitch durante la diretta di ieri sera della Bobo Tv. Voci dal Portogallo parlano di un arrivo del tecnico lusitano in Italia nella giornata di mercoledì. Non resta che attendere cosa accadrà.