Conceiçao Lazio, il tecnico in Italia mercoledì: incontro con Lotito in vista?

Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, sarà in Italia mercoledì: il suo nome è stato accostato alla panchina della Lazio

Continuano ad arrivare nuovi nomi per la panchina della Lazio, che potrebbe rimanere orfana di Simone Inzaghi al termine di questa stagione. Da Gattuso a Mihajlovic, passando per le utopie Sarri e Allergri, sono stati molti gli allenatori accostati ai biancocelesti, tra cui anche Sergio Conceiçao.

L’ex ala campione d’Italia nel 2000 e attuale allenatore del Porto è atteso in Italia per mercoledì: a riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui potrebbe essere in programma un possibile incontro con il presidente Claudio Lotito.