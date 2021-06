Sconcerti: «Fossi in Sarri sceglierei senza dubbio la Lazio»

Mario Sconcerti ha voluto dire la sua sulla trattativa tra Maurizio Sarri e la Lazio: ecco le sue dichiarazioni

Il noto opinionista e giornalista sportivo Mario Sconcerti ha analizzato la trattativa tra Sarri e la Lazio, dicendo la sua. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Sarri dovrebbe ripartire dalla Lazio, ma bisogna capire che garanzie gli danno. Non penso sia un problema di schema, perché lui ha un modo di giocare che non è fortemente legato agli schemi. Vorrà capire che faranno di Milinkovic-Savic, Luis Alberto e gli altri grossi giocatori che hanno e sono lì da tanto. In questo momento di povertà si cercano garanzie tecniche»