Sarri Lazio, arriva la prima offerta di Lotito: ecco le cifre

Continua la trattativa tra Maurizio Sarri e la Lazio: arriva la prima offerte del patron dei biancocelesti Lotito

Sono ore frenetiche in casa Lazio. Tutto ruota attorno al nome di Maurizio Sarri. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, le trattative starebbero andando avanti a oltranza e sarebbe arrivata la proposta del patron dei biancocelesti Lotito.

L’offerta dei capitolini sarebbe di 2,5 milioni di euro più bonus per tre anni, con la possibilità che possa crescere grazie ai risultati. Il tecnico ex Juventus e Napoli sarebbe intrigato, ma vorrebbe partire da tre milioni fissi. In casa Lazio sono ore di riflessione e di valutazioni, ma la trattativa va avanti. Anche perché le piste alternative sembrerebbero via via diminuire, con Mihajlovic blindato dal Bologna.