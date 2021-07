Sarri su Immobile: «Quello che ho visto mi lascia tranquillo»

Nella conferenza stampa di presentazione, Sarri si è soffermato anche su Ciro Immobile: queste le parole del tecnico

Oggi in casa Lazo è stato il Sarri Day. In quel di Formello si è infatti tenuta la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico biancoceleste. Tra i temi toccati, a spiccare sono state le sue parole per Ciro Immobile, protagonista in Nazionale:

«Le parole per lui ora le spende Mancini che lo mette dentro tutte le volte. Questo significa che è contento di quello che sta vedendo. Alla squadra fa mancare davvero poco: c’è partecipazione difensiva di buon livello ed offensiva di buon livello, poi il gol a volte viene con più facilità altre meno. L’augurio è che gli venga quello più importante. Ciro mi lascia estremamente tranquillo per quel che ho visto. Dal punto di vista dell’allenatore le valutazioni sono molto diverse, ho visto dare 7.5 a giocatori che io avrei ucciso. Quello che dicono i giornalisti non mi influenza. Comunque è un ben avere un attaccante che segna tanto, ma anche avere soluzioni alternative. Si imposta anche in base ai giocatori, ma non solo»