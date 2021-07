Miccoli: «Mi diverte veder giocare la Lazio di Maurizio Sarri»

L’allenatore della Triestina Primavera Fabrizio Miccoli ha parlato della Lazio al termine dell’amichevole odierna

L’allenatore della Triestina Primavera Fabrizio Miccoli ha parlato della Lazio al termine dell’amichevole odierna. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dell’Agenzia ufficiale biancoceleste.

SARRI – «Sarri è l’uomo giusto per la Lazio. Penso che sia davvero divertente veder giocare le sue squadre. D’altronde parliamo di un grande allenatore alla guida di una bella squadra. Oggi mi sono divertito molto nell’assistere dal vivo all’amichevole dei biancocelesti contro la Triestina».

CORREA E IMMOBILE – »Mi intriga poi vedere Correa lavorare con Sarri. Io spero che il Tucu rimanga perché con il mister potrebbe divertirsi e far divertire i tifosi. Immobile? Ciro è un grande attaccante, un punto fermo della Lazio. Sono convinto che farà bene anche lui con Sarri».

AMBIZIONI – «Ora alleno da poco la Primavera della Triestina. Sicuramente sono felice, ho sempre lavorato con i ragazzi perché già ho una mia scuola calcio a San Donato di Lecce. Ringrazio il club e Mauro Milanese per la fiducia, darò tutto me stesso per ripagarla»