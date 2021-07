Lazio-Triestina 5-2, super Luis Alberto: gol e assist per lo spagnolo

Terza amichevole sotto le Tre Cime di Lavaredo per Lazio: Triestina battuta per 5-2. Tra i grandi protagonisti Luis Alberto

Ad Auronzo di Cadore è andata in scena la terza amichevole di questo ritiro estivo Lazio-Triestina, vinta per 5-2. Un altro test più che positivo dunque per la squadra di Maurizio Sarri

PRIMO TEMPO – I biancocelesti partono fortissimo e trovano il gol nei primissimi minuti con Luis Alberto. Ed è proprio lo spagnolo il grande protagonista dei primi 45′. Infatti a lui a pennellare gli assist per le reti di Muriqi e Luiz Felipe, arrivati entrambi da palla inattiva. A segnare è anche Milinkovic, con un bel tiro dalla distanza.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa, causa anche la girandola dei cambi, i ritmi si abbassano e non poco. La Lazio è meno brillante e crea molto meno, ma riesce a trovare la via del gol per la quinta: Volta devia nella sua porta un cross di Jony. In campo anche Romero, che si mette in mostra con qualche buona giocata, facendo vedere già un ottima intesa con Lazzari, anche lui entrato in campo nella ripresa. Nel finale però arriva la doppietta di Alessio Di Massimo, che rende il passivo meno pesante.