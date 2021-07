Lo Monaco: «Europeo di Immobile non eccezionale»

Lo Monaco ha commentato l’Europeo di Ciro Immobile, che tanto ha fatto discutere e chiacchierare: le sue parole

Le prestazione di Ciro Immobile all’Europeo hanno fatto tanto discutere e chiacchierare. A dire la sua, ai microfoni di Tmw Radio, è stato Pietro Lo Monaco. Queste le sue parole:

« ” grandi bomber, a parte Ronaldo, non mi sembra che abbiano risposto presente all’appuntamento. L’Italia aveva due centravanti di ottimo livello con Immobile e Belotti, ma purtroppo il primo è incappato in un Europeo non eccezionale edil secondo ha giocato poco. La scelta tattica di Mancini di mettere il falso centravanti, con Insigne davanti, si è limitata a pochi spezzoni di partita, quindi diciamo che alla fine l’Europeo lo hanno vinto tutti. Anche Immobile e Belotti»