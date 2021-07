Espinal (vice Calori): «Possiamo toglierci soddisfazioni»

Espinal sarà il vice di Calori alla Lazio Primavera: queste le sue parole su questa nuova avventura per lui

Non solo prima squadra. Anche la stagione della Lazio Primavera ha preso il via. Non mancheranno novità, soprattutto nello staff. Una è rappresentata dal vice di Calori, che sarà Vinicio Espinal. Quest’ultimo si è presentato ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole:

«Ricomincio da zero, proprio come quando da ragazzo mi trasferii da Santo Domingo in Italia. Parto con la mia valigia piena di sogni verso la mia nuova avventura nella Lazio Primavera di mister Alessandro Calori, in qualità di vice allenatore. Non ho mai allenato la Primavera di un club, ma credo sia la categoria più bella da seguire a livello giovanile, poiché alcuni ragazzi sono già pronti per essere aggregati ai senior, mentre altri sono ancora acerbi. Sono sicuro che riusciremo a toglierci tante soddisfazioni insieme».