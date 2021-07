Lazio Primavera, ricomincia la stagione: squadra in ritiro a Celleno

Riparte la stagione della Lazio Primavera, che inizia il suo il suo ritiro in quel di Celleno: prende il via una nuova annata

Si riparte. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, la Lazio Primavera si prepara ad affrontare la nuova stagione. Dopo la retrocessione della scorsa stagione, la squadra ricomincerà dal ritiro in quel di Celleno, dove si getteranno le basi per l’immediata risalita.

La grande notizia è il fatto che, nei prossimi giorni, arriverà Bertini, reduce dall’esperienza in prima squadra in quel di Auronzo. Novità anche nello staff tecnico: Calori si prepara ad accogliere due nuovi arrivi, ossia Vinicio Espinal, che sarà il vice, McAinsh come match analyst. Rimangono infine ai loro posti Cioffarelli e Parrino come preparatori atletici e Schietrona come team manager.