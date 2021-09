Di Canio: «Rigore? Potrebbe essere la solita compensazione»

Paolo Di Canio ha detto la sua sul calcio di rigore assegnato alla Roma nel derby dall’arbitro Guida: le sue parole

Paolo Di Canio ha analizzato il derby e soprattutto gli episodi arbitrali che hanno visto protagonista l’arbitro Guida. Queste le sue parole, dette ai microfoni di Sky Sport:

«Zaniolo è in controllo della palla e Hysaj gli frana mezzo addosso. Il fallo può essere fischiato, perché c’è un danno procurato. Il rigore dato però non c’è mai nella vita. Un giocatore non può gravitare intorno a un altro che se calcia e ti colpisce su una gamba che non ha messo riceve il rigore. Non vorrei che fosse per una sorta di compensazione. Che ci sta a fare il Var? Secondo me poteva richiamare Guida e mandarlo a rivedere i due episodi».