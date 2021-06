Cucchi ringrazia Lulic: «Grazie per la tua dedizione alla maglia»

Riccardo Cucchi ha voluto ringraziare Senad Lulic, che oggi sta vivendo il suo ultimo giorno da laziale: le sue parole

L’addio di Senad Lulic, associato a quello di Parolo, segna la fine di un’era in casa Lazio. A voler dire la sua e a salutare l’eroe del 26 maggio è stato Riccardo Cucchi, che ha voluto salutarlo sul suo profilo Twitter. Queste le sue parole:

«: “Grazie Lulic. Per le tue corse a tutto campo, per la tua dedizione alla maglia, per la tua serietà, per le gioie che hai regalato ai tifosi biancocelesti. Nel tuo ultimo giorno da laziale un abbraccio da tutti no».