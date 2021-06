Parolo e Lulic lasciano la Lazio. Da domani, i due non saranno più due giocatori biancocelesti: è la fine di un’era

Finisce così. Senza applausi, senza standing ovation, senza striscioni. Il Covid ha ridimensionato anche le manifestazioni d’amore, soprattutto quelle dei tifosi. Da domani, Lulic e Parolo non saranno più due giocatori della Lazio e ad accompagnarli a salutare i colori biancocelesti non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Entrambi hanno lasciato l’Olimpico in silenzio, quello che non avrebbero meritato dopo 265 e 371 presenze.

Parolo intraprenderà la carriera da allenatore delle giovanili, Lulic invece ha deciso che può ancora contribuire nel mondo del calcio andando a giocare in Svizzera. Entrambi lontano dalla Lazio.