Castori: «Sono molto riconoscente a Lotito»

Fabrizio Castori ha analizzato la promozione della Salernitana, soffermandosi anche sul rapporto con Lotito

L’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori ha analizzato la promozione dei campani, soffermandosi anche sul rapporto con Lotito. Queste le parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24:

«Sono riconoscente a Lotito e Mezzaroma, nonché al direttore sportivo Fabiani. Un allenatore senza società alle spalle fa fatica. Poi ovviamente c’è stata la squadra. Chi vince ha un’anima. Io ho le idee chiare su quello che dobbiamo fare, perché i concetti non vanno smantellati. Poi ogni categoria ha la sua tipicità, bisognerà inserire anche giocatori di Serie A. Mi piacciono giocatori di gamba, di velocità. Però se faccio un nome altisonante mi prendono in giro. Prenderei volentieri Osimhen. Allora dico Mota Carvalho, in una squadra come la nostra farebbe molto bene».