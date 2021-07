Brandt: «Non credo che lascerò il Borussia Dortmund»

Julian Brandt ha fatto chiarezza sul suo futuro. E le sue parole sembrano quasi allontanarlo dalla Lazio: ecco le dichiarazioni

Julian Brandt è senza alcun dubbio uno dei nomi caldi di questo calciomercato della Lazio. Sembra essere lui il principale obiettivo per il ruolo di esterno offensivo. A fare chiarezza sul suo futuro è stato il diretto interessato, che ha parlato ai microfoni di RTL. Queste le sue parole:

«Sicuramente è bello quando altri club esprimono interesse. Ma, da parte mia, non ci sono mai stati segnali e non ho mai chiesto un trasferimento. Non credo che giocherò da nessun’altra parte quest’anno».