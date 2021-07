Calciomercato Lazio, da Brandt a Brekalo: il punto sugli esterni

Da Brekalo a Brandt, passando per Shaqiri e Januzaj: la Lazio è a caccia di un esterno. Tutti i nomi per il mercato biancoceleste

Nonostante sia stato identificato come “sacrificabile”, Correa è ancora un giocatore della Lazio. La sua cessione, però, non è l’unico modo per superare l’ostacolo dell’indice di liquidità, quel parametro che blocca il mercato in entrata. La società, infatti, sta lavorando su alcuni colpi attraverso il prestito col diritto di riscatto: una formula che potrebbe portare in biancoceleste Brekalo. L’ala del Wolfsburg può essere un jolly per entrambe le corsie del tridente: ha tecnica, è veloce ed è forte fisicamente, nonostante i soli 175 centimetri d’altezza. Come riporta il Corriere dello Sport, è valutato circa 15 milioni, soldi che eventualmente verrebbero sborsati il prossimo anno.

Brandt resta, però, il nome più caldo. La Lazio vorrebbe portarlo alla corte di Sarri con le stesse modalità: prestito e diritto di riscatto, il Borussia Dortmund lo valuta almeno 25 milioni. Lotito, per concludere l’affare, vorrebbe far leva sui rapporti – più che buoni – con uno dei presidente del club.

Restano in lista anche Shaqiri e Januzaj.