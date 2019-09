Parma, si rivede Scozzarella. In due out per la Lazio

Il Parma ha svolto questa mattina il penultimo allenamento prima della sfida con la Lazio. Due indisponibili e un rientro per D’Aversa

Questa mattina a Collecchio si è svolta la seduta di allenamento del Parma, impegnato domenica sera all’Olimpico contro la Lazio. Gli emiliani hanno svolto prima un lavoro di prevenzione, seguito da riscaldamento e dalla parte tattica. L’allenamento si è concluso con delle serie di tiri in porta.

ASSENTI – La buona notizia per il Parma è il rientro in gruppo di Matteo Scozzarella, che dovrebbe essere convocato per il match contro la Lazio. Non dovrebbero partire alla volta di Roma invece, Kucka e Grassi, che anche questa mattina si sono allenati a parte.