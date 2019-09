Lazio Roma, derby infinito. Corsera insiste: «La Coppa delle Fiere vale come trofeo europeo»

Il “Corriere della Sera” insiste in quella che ormai è una diatriba fra Lazio e Roma: la Coppa delle Fiere al pari della Coppa delle Coppe

«La Lazio ha vinto due trofei europei, la Roma uno». E’ con queste parole che il “Corriere della Sera” apre l’approfondimento sul conteggio dei trofei internazionali vinti dalle squadre capitoline. Il quotidiano romano insiste con la ragionamento secondo cui la Coppa delle Fiere sia un’antenata della Coppa Uefa, ma tralascia il fatto che si trattò di una competizione ad invito. La UEFA infatti nel 2005 ha tenuto a specificare che «la Coppa delle Fiere non è da intendersi in continuità con la Coppa Uefa e che il palmarès della defunta competizione non fa parte di quello ufficiale relativo alle competizioni confederali».

ENNESIMA GAFFE DEI QUOTIDIANI – Si tratta dell’ennesimo errore commesso dai quotidiani che nell’infinito derby tra Lazio e Roma mettono sullo stesso piano due competizioni dallo spessore totalmente diverso. Il conteggio totale dei trofei europei alzati al cielo è dunque di 2-0 per i biancocelesti, mentre quello generale è di 15-14 sempre a favore delle Aquile. Con buona pace dei cugini giallorossi.