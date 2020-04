Calciomercato Lazio, Parisi: «Non parlo di mercato, Lazzari un grande»

L’obiettivo di mercato della Lazio parla del suo futuro e ringrazia il mister Capuano per il paragone con uno dei biancocelesti

Fabiano Parisi prima dello stop stava facendo le fortune dell’Avellino, a tal punto che sia la Lazio che la Salernitana si sono accorte di lui per il futuro.

L’esterno biancoverde è stato intervistato da TuttoC per parlare anche di mercato: «Mi fa molto piacere sentire di queste proposte, ma di calciomercato parla il mio procuratore (Mario Giuffredi ndr). Io cerco di concentrarmi sulla squadra attuale e sul campionato dell’Avellino, qualora si dovesse riprendere speriamo di chiudere nel migliore dei modi. Le parole del mister Capuano? Sono una grossa responsabilità, parole molto importanti per un giovane come me. L’unico modo per ricambiare tutto ciò è continuare a lavorare con lo stesso spirito di sacrificio. Il paragone con Lazzari? Mi fa piacere, stiamo parlando di un grande calciatore».