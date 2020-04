Calciomercato Lazio, occhi sul giovane Parisi dell’Avellino

Calciomercato Lazio, interesse dei biancocelesti per il giovane classe 2000 Fabiano Parisi dell’Avellino

Sono tanti i profili che la Lazio sta studiando, non tutti già da introdurre in prima squadra anche tanti giovani magari da far crescere nella Salernitana per poi inserirli tra i grandi. Come riporta TuttoAvellino i biancocelsti avrebbero messi gli occhi sul giovane talento Fabiano Parisi classe 2000.

Nella sua prima stagione da protagonista ha collezionato 4 assist in 27 presenze. Su di lui però c’è l’interesse anche di altri molti club: Hellas Verona e Parma ma anche Pescara, Juve Stabia, Benevento e Crotone.