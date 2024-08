Pardo Lazio, un altro club di Serie A sull’attaccante: AUMENTA la concorrenza. Le ultime sulla trattativa per l’esterno d’attacco

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio non è l’unica squadra di Serie A interessata a Matias Fernandez-Pardo. Infatti, sul classe 2005 del Gent ci sarebbe anche la Roma di Daniele De Rossi, la quale accenderebbe un vero e proprio derby di mercato.

Il club biancoceleste lo ha puntato per la sua giovane età, che gli permetterebbe di entrare in rosa senza dover cedere un over 22, e per il suo grande talento. Da capire quale squadra affonderà per prima il colpo.