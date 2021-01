Papa Francesco allo Spezia: «Complimenti per il 4-2»

Papa Francesco si è complimentato con lo Spezia dopo la vittoria di ieri sera contro la Roma, in Coppa Italia

Lo Spezia butta fuori la Roma dalla Coppa Italia. Nonostante la vittoria a tavolino per il caos dei cambi, i bianconeri hanno maturato sul campo il risultato di 4-2: un’impresa che ha scomodato anche Papa Francesco. Il Santo Padre, infatti, si è complimentato con aquilotti;

«Buongiorno! Buongiorno a tutti voi. Prima di tutto – si legge sul sito ufficiale del Vaticano – complimenti, perché ieri siete stati bravi. Complimenti! In Argentina si balla il tango, e il tango è la musica due per quattro (si basa sul tempo dei due quarti, ndr). Voi oggi siete 4 a 2 (si riferisce alla vittoria contro la roma, ndr), va bene. Complimenti e coraggio! E grazie per questa visita, perché a me piace vedere lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia, lo sport “porta su” tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo, perché ti porta a una nobiltà grande. Grazie per la testimonianza».