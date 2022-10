Di Canio: «Milinkovic fortissimo, però...»

Paolo Di Canio, bandiera della Lazio, ha parlato della crescita di Milinkovic-Savic: l’ex biancoceleste ha un dubbio

Ospite a Sky, Paolo Di Canio ha parlato in questi termini di Milinkovic-Savic:

«E’ un giocatore bravissimo e fortissimo. Nel suo ruolo ha una qualità di legare il gioco, di costruire, di finalizzare. Io però dico sempre una cosa. Quando vai in squadre in cui gli interlocutori sono come te o fai un ulteriore salto e diventi un fuoriclasse oppure puoi soffrire. La spartizione dei palloni giocati è ben diversa quando giochi con Messi e Mbappé ad esempio. La palla è più sui loro piedi e tu hai meno possibilità di accenderti. Mi faccio una domanda. È del ’95, perché non sono arrivati con forza a prenderlo? Meriterebbe una grande chance ma da qui a prendersi la titolarità ovunque in tutti i top club europei ce ne passa. Con Sarri si sta completando. È meno lezioso e più concreto. Perde molti palloni in meno rispetto a qualche anno fa. Classe fantastica e fisicità impressionante».