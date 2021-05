Panchina Lazio, la società ci pensa: i possibili sostituiti di Inzaghi

Ancora incerto il futuro di Simone Inzaghi: la Lazio pensa già a dei possibili sostituti per la panchina. Ecco i nomi

Continua ad aleggiare una nube di incertezza sulla panchina della Lazio. La società, infatti, si prepara ad affrontare la questione del futuro di Simone Inzaghi, che a fine stagione incontrerà il presidente Lotito e il ds Tare per decidere se continuare o interrompere il sodalizio. Nel frattempo, il club sta già pensando ai possibili sostituti del tecnico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono diversi nomi in lizza per la guida dei biancocelesti. Da Massimiliano Allegri, seguito anche da Real Madrid ma con cui c’è stato un contatto, a Rino Gattuso, da tempo nei pensieri di Tare, passando per Sinisa Mihajlovic. Si sarebbe fatto anche il nome di Maurizio Sarri, troppo costoso per le casse della Lazio, e di Roberto De Zerbi, diviso tra Shakhtar Donetsk e Fiorentina, ma l’arrivo di nessuno dei due sembra al momento possibile.