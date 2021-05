«Lotito ha incontrato due volte Allegri»: clamoroso retroscena in casa Lazio

Clamorosa idea per la panchina della Lazio: Claudio Lotito avrebbe incontrato due volte Max Allegri. Le ultime

In attesa di capire quale sarà il futuro di Simone Inzaghi, in casa Lazio si studiano le soluzioni. Il nome che piace è quello di Rino Gattuso, ma non solo. Sul taccuino di Lotito sembrerebbe essere finito anche uno dei tecnici più stimati del mercato: Max Allegri.

Come rivela la Repubblica, tra il presidente e il tecnico livornese ci sarebbero stati due incontri, a inizio maggio. Il futuro dell’ex Juve, però, dovrebbe essere al Real Madrid.