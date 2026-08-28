Pancaro: «Senza tifosi la squadra è più debole. Frattesi e Pinamonti? Ottime operazioni!»

Giuseppe Pancaro, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Lazio e sugli ultimi acquisti del d.s. Angelo Fabiani

L’ex difensore della Lazio Giuseppe Pancaro, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha analizzato il momento della squadra biancoceleste soffermandosi soprattutto sulle ultime operazioni di mercato, sul peso dell’assenza dei tifosi all’Olimpico e sulla frattura tra la piazza e il presidente Claudio Lotito. Il giudizio sui nuovi arrivi è positivo, ma secondo l’ex calciatore il contesto ambientale potrebbe incidere in maniera importante sul rendimento della squadra durante la stagione.

Il primo giudizio riguarda le recenti mosse di mercato della società biancoceleste. Pancaro ha espresso parole di apprezzamento per i nuovi innesti, individuando in Davide Frattesi e Andrea Pinamonti due rinforzi capaci di aumentare il livello della rosa. Le sue parole:

CALCIOMERCATO – «Le ultime operazione della Lazio sul mercato sono state ottime. Frattesi e Pinamonti sono ottimi giocatori, faranno bene».

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STAGIONE DIFFICILE SENZA I TIFOSI – «La premessa è che la Lazio si prepara ad affrontare un campionato in modo diverso rispetto alle altre. Senza i propri tifosi è certamente una squadra più debole. Nella situazione attuale, bisognerebbe ragionare come se ci fosse una penalizzazione di dieci punti. Alla lunga lo stadio pieno trascina e fornisce risultati. Questo non c’è e per questo è meno forte. Detto questo, mi aspetto un campionato di difficoltà. Capire quali e quante siano non è facile, senza i propri tifosi la classifica cambia, c’è poco da fare. Non è un caso che la Lazio a Bologna la Lazio abbia giocato in modo compatto e con vitalità, è stata una vittoria meritata, importantissima per il morale. Ho visto una squadra determinata, ha difeso ed attaccato in undici».

FRATTURA TRA LOTITO E I TIFOSI – «Lotito a Reggio Calabria mentre a Formello si aprono i cancelli? Io penso che sia arrivata una rottura insanabile. Non so, onestamente, cosa si possa fare per risolvere questo problema. I tifosi stanno dando dimostrazione di grande amore. Sono coerenti ed ineccepibili. La speranza è sempre che possa accadere qualcosa».