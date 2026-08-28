Non convince Lazzari in casa Sassuolo. La scelta per la difesa porta a Como

Riflessioni in casa Sassuolo. Scartato Manuel Lazzari, c’è un nome nuovo dal Como: le ultime novità

Le dinamiche del calciomercato estivo riservano improvvisi cambi di rotta e decisioni strategiche repentine per i club impegnati a completare i rispettivi organici. Nelle ultime ore, la dirigenza del Sassuolo si era mossa per valutare attentamente il profilo di Manuel Lazzari, laterale di proprietà della Lazio che era finito concretamente nella lista dei desideri del club emiliano per rinforzare la fascia destra a disposizione di Aquilani. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione tecnica ed economica, la società neroverde ha scelto definitivamente di scartare la pista che portava all’esperto esterno biancoceleste, orientando immediatamente le proprie attenzioni su altri obiettivi ritenuti più funzionali al progetto tecnico.

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Il retroscena su Belghali e l’affondo del Sassuolo

Prima di virare con decisione su profili alternativi per il reparto arretrato, i piani originari della società neroverde prevedevano un percorso ben diverso sul mercato. Il primissimo obiettivo individuato dal Sassuolo per la corsia laterale era infatti Belghali, talentuoso difensore di proprietà dell’Hellas Verona. Ciononostante, di fronte all’arenarsi della trattativa e alla complessità riscontrata nel trovare la quadratura economica con i veneti, i dirigenti hanno preferito non insistere oltre, abbandonando la pista per concentrare tutte le risorse su un nuovo e stimolante obiettivo capace di garantire affidabilità immediata e margini di crescita importanti sulla corsia di destra!

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La chiusura per Van Der Brempt secondo Gianluca Di Marzio

Chiusa definitivamente la porta in faccia a Manuel Lazzari e accantonato il discorso legato all’esterno scaligero, il club emiliano ha impresso un’accelerazione fulminea alle manovre in entrata. Secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio portale, il Sassuolo sarebbe adesso a un passo dalla tanto agognata fumata bianca per Van Der Brempt, talentuoso terzino belga di proprietà del Como. L’operazione è ormai in fase di definizione avanzata e permetterà ad Alberto Aquilani di abbracciare finalmente il nuovo rinforzo per la fascia, chiudendo così un tormentone di mercato ricco di colpi di scena.