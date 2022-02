Pancaro: «Contro la Fiorentina sarà tosta ma la Lazio ha una certezza»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giuseppe Pancaro ha parlato a Lazio Style Channel del match di domani sera tra Fiorentina e Lazio. Le dichiarazioni del doppio ex.

MATCH – «Domani mi aspetto una partita aperta e molto combattuta. La Fiorentina sta attraversando un buon momento di forma, la Lazio invece vive ancora un momento altalenante».

IMMOBILE – «La Lazio ha una certezza consolidata che si chiama Ciro Immobile. Si conferma anno dopo anno con grandi numeri, è uno degli attaccanti più forti del campionato italiano. Vlahovic è una perdita importante per la Fiorentina, ma non credo che i toscani perdano di pericolosità perché sono una formazione molto organizzata e strutturata».

ATTACCO – «Pedro è un giocatore forte così come le altre parti del tridente biancoceleste. Felipe Anderson è un calciatore straordinario e anche Zaccagni mi piace molto. Difficilmente rinuncerei ad un uomo di qualità come Luis Alberto, ma la scelta tra lui e Basic, che mi piace molto, dipende anche dagli allenamenti e penso che Sarri saprà prendere al meglio la decisione».

PASSATO – «Ricordo bene le sfide con i toscani nel periodo in cui vestivo la maglia biancoceleste. In quegli anni con i toscani andavano sempre in scena sfide molto tese e decisive per l’esito del campionato».