Pancaro a Cagliarinews24: «Italia? Non abbiamo ben chiara una linea da seguire» - Lazio News 24

Le parole di Giuseppe Pancaro in esclusiva a Cagliarinews24: «In Italia il problema non è la mancanza di talento, ma manca una cosa»

Giuseppe Pancaro ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

L’Italia di Luciano Spalletti non ha convinto agli europei e le critiche sono state tante. Secondo te cos’è mancato agli Azzurri?

«Per quanto riguarda la Nazionale il discorso è molto ampio, sicuramente ci sono molte cose che non vanno ma questo è così da diversi anni. La sensazione è che quasi tutte le nazionali oggi siano meglio organizzate di noi sotto tanti punti di vista. Tutto questo dalle strutture alla formazione di allenatori per il settore giovanile, anche la formazione dei giovani calciatori ed il coraggio per farli giocare. Noi da questo punto di vista siamo restii, è come se non avessimo ben chiara in questo momento una linea da seguire. Quindi questo secondo me sta creando difficoltà, bisognerebbe prenderne coscienza, mettere un punto e ripartire. Questo purtroppo non avviene e sicuramente il problema non sono la mancanza di giovani forti, la conferma arriva dai risultati delle nostre under, la 17 e la 19 ed anche la 21. Loro negli ultimi anni hanno fatto dei grossi risultati e poi nel momento in cui si dovrebbe passare in prima squadra, molti di questi si perdono per i vari motivi che dicevamo prima. La speranza è che prima o poi si metta un punto e si riparta da capo come hanno fatto tante nazioni e nazionali prima di noi».

