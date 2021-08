Palombi all’Alessandria: il comunicato ufficiale della Lazio

Palombi si trasferisce all’Alessandria a titolo definitivo: battuta la forte concorrenza del Perugia per il classe ’96

L’Alessandria ha ufficializzato l’arrivo dalla Lazio di Simone Palombi, attaccante classe ’96. Ecco il comunicato del club che per l’ex biancoceleste ha battuto la concorrenza del Perugia:

«Al termine di una lunga trattativa che ha visto molte società coinvolte a contenderne l’ingaggio, l’attaccante Simone Palombi è un nuovo giocatore dell’Alessandria. Calcisticamente cresciuto nella Lazio, società da cui proviene con trasferimento a titolo definitivo, Palombi, 25 anni, ha giocato con la Salernitana, la Ternana, la Cremonese, il Lecce e il Pisa, in cui nella scorsa stagione è sceso in campo 35 volte segnando 5 gol. Per lui 240 gare in carriera (di cui 137 in B) con 87 reti. A Simone il nostro il nostro caldo benvenuto».