Palombi saluta la Lazio: vicino il passaggio alla Cremonese

Calciomercato Lazio – E’ vicino il trasferimento di Simone Palombi alla Cremonese: l’attaccante giocherà ancora un anno in Serie B

Notizia di calciomercato dell’ultima ora fornita da Sky Sport. La Cremonese ha convinto la Lazio a cedere Simone Palombi. L’attaccante viterbese lascia anche quest’anno la Capitale per trasferirsi in club di Serie B: era accaduto già la passata stagione, quando venne prelevato in prestito dal Lecce. La trattativa si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Lazio. L’altra certezza è che Palombi non partierà dunque in ritiro ad Auronzo di Cadore con la squadra biancoceleste.

