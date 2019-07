LIVE Calciomercato Lazio: Radu e Badelj in bilico, Palombi alla Cremonese

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 5 luglio che riguardano i biancocelesti

LIVE Calciomercato Lazio / Vavro ed Adekanye sono ormai stati ufficializzati, le visite mediche di Lazzari sono in programma per il prossimo lunedì e a Roma si attende anche Jony. Il mercato della Lazio sta pian piano prendendo forma, sia in entrata che in uscita. Dopo aver inserito Murgia nell’affare concluso con la Spal, Tare dovrà collocare anche gli esuberi e risolvere questioni spinose come quella di Radu e Badelj.

PALOMBI – Accordo raggiunto tra Lazio e Cremonese. Il club lombardo si assicura le prestazioni di Simone Palombi per la prossima stagione.

SZOBOSZLAI – Talento ungherese del Salisburgo. Il giovane è un classe 2000 che ha già fatto innamorare mezza Europa, potrebbe essere il nuovo Milinkovic o arrivare nonostante la permanenza del serbo. Tante le squadre su di lui, ma la Lazio potrebbe avere un’arma in più per aggiudicarsi il cartellino.

RADU – Il giocatore è in partenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, ha già rifiutato le avances di Torino e Parma. Sulle sue tracce si sarebbe messa anche l’Atalanta, ma l’idea di poter affrontare la Lazio è un dolore troppo grande. L’estero sembra l’opzione migliore, nonostante il difensore speri di rimanere. Per il post Radu, si valutano ancora le candidature di Hinteregger e Bruno Viana.

BADELJ E PATRIC – La Fiorentina ha individuato i due giocatori per il futuro viola. Il primo sarebbe un ritorno di fiamma, anche se accontentare le volontà della dirigenza biancoceleste non sarà facile. Nell’affare potrebbe rientrare anche Patric, visto il poco spazio a lui concesso.

CAICEDO – La Lazio vorrebbe trattenerlo: il giocatore è attirato dalle offerte faraoniche di Cina ed Emirati Arabi oppure rimarrebbe a fronte di un’offerta da 3 milioni di euro. Inzaghi ha scelto lui come compagno di reparto di Immobile, ma tutto starà nel trovare l’intesa economica. La società è pronta ad offrirgli il prolungamento di contratto fino al 2021 e il ritocco dell’ingaggio: più degli 1,8 milioni attualmente percepiti, meno dei 3 richiesti.

WALLACE E DURMISI – Per Wallace sono arrivate proposte sia dal Brasile che dalla Francia, mete gradite dal giocatore. Quel che è certo è che il difensore non è incluso nei piani per la prossima stagione: serve solo trovargli una nuova sistemazione. Durmisi non è riuscito a mettersi in mostra come avrebbe voluto, l’arrivo di Jony e il possibile rientro di Lukaku, inoltre, gli taglieranno altre speranze di avere un ruolo da protagonista. Lui spera di fare ritorno al Broendby.