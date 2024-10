Pallone d’Oro, Benzema: «Rodri solo un buon giocatore, mentre Vinicius...»

Le parole di Karim Benzema, ex attaccante del Real Madrid, sull’assegnazione del Pallone d’Oro a Rodri invece di Vinicius

Karim Benzema, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato a El Chiringuito del Pallone d’Oro.

VINICIUS – «Ho visto cosa ha fatto Vinicius… Non voglio parlare di France Football o della Francia. Come ho detto tanto tempo fa, e non solo quest’anno, Vinicius è un giocatore che si è sempre impegnato molto e non si è limitato solo a segnare gol. L’anno scorso, quando il Real Madrid è stato campione d’Europa, Vinicius è stato decisivo in ogni partita. Quindi non so che pensare. Non credo che ci sia qualcuno che lo meriti più di lui».

RODRI – «Non ho nulla contro Rodri, che è un buon giocatore. Ma quando sono sul mio divano e guardo la televisione, osservo che Rodri non fa cose che mi fanno meravigliare, mentre Vini le ha fatte più di una volta. È un po’ triste e mi dispiace per Vinicius, che merita il Pallone d’Oro. Gli ho scritto un messaggio ed era triste. È normale. È un po’ complicato: tutti pensavano che avrebbe vinto ma alla fine, il giorno prima o qualche ora prima, gli hanno detto che non sarebbe accaduto. Vinicius è un bravo ragazzo, lavorerà e un giorno vincerà il Pallone d’Oro ma deve essere forte con la testa».