Palladino a Dazn: «Lazio squadra forte, noi l’affronteremo in questo modo»

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn prima del match tra Monza e Lazio: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Ai microfoni di Dazn, prima di Monza-Lazio, è intervenuto Raffaele Palladino.

PAROLE – «Come abbiamo preparato la partita oggi? Come sempre, con entusiasmo e i nostri allenamenti durante la settimana. Sappiamo che sono molto forti, hanno voglia di risalire la classifica e obiettivi importanti. Non ci snaturiamo, metteremo in difficoltà la Lazio davanti al nostro pubblico. Milan sui duello aerei è molto forte, ho preferito lui oggi. Ho la fortuna di avere attaccanti molto forti che possono giocare anche insieme, ma c’è anche il secondo tempo. Carboni? Io credo che il mestiere dell’allenatore sia vincere le gare, ma dare valore ai calciatori. Abbiamo tanti giovani che stanno crescendo, Valentin è uno di questi. È un grande talento. Ma come lui ce ne sono tanti».