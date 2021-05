Pairetto per Roma Lazio: score quasi perfetto per i biancocelesti

A dirigere il derby tra Roma e Lazio sarà Pairetto. Ecco quali sono i precedenti biancocelesti con l’arbitro piemontese

A dirigere Roma Lazio sarà Pairetto di Nichelino. Ecco i precedenti con il direttore di gara piemontese.

«L’arbitro piemontese ha già diretto la Prima Squadra della Capitale in 8 precedenti: score quasi perfetto, con 6 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. L’ultimo incrocio tra il direttore di gara piemontese e la Lazio risale al 27 gennaio scorso, giorno nel quale la Lazio uscì sconfitta dai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Anche il 10 gennaio scorso, Pairetto ha diretto una gara dei biancocelesti: in quest’occasione la squadra di Simone Inzaghi vinse 0-2 in casa del Parma.

Gli altri cinque successi sono invece datati gennaio e febbraio 2017, Lazio-Udinese 1-0 e Lazio-Atalanta 2-1, ottobre 2017, 3-0 al Cagliari, dicembre 2018, vittoria a Bologna 0-2, e settembre 2019, nel 4-0 interno al Genoa. L’unico pareggio è arrivato nell’ultimo incrocio tra Benevento e Lazio al Vigorito (1-1)».