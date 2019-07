Lazio invitata dalla Raggi in Campidoglio per la vittoria della Coppa Italia

La Lazio sul proprio sito ufficiale ha comunicato l’invito della Raggi a ricevere la squadra bianoceleste in Campidoglio, per la vittoria della Coppa Italia

Di seguito il comunicato apparso sul sito della Lazio: «La Sindaca di Roma Virginia Raggi premierà in Campidoglio la S.S. Lazio dopo la conquista della Coppa Italia.

L’appuntamento è in programma mercoledì 10 luglio alle ore 15:00 in Aula Giulio Cesare. Sarà presente la squadra con l’allenatore Simone Inzaghi, lo staff tecnico, il presidente Lotito e la dirigenza, oltre ad una rappresentanza del settore giovanile. “Celebriamo il trionfo in Coppa Italia della Lazio, motivo di orgoglio per la nostra città. Ricordiamo l’emozione che abbiamo vissuto la notte della finale giocata allo stadio Olimpico con l’Atalanta. E’ stata una bella festa dello sport coronata da una strepitosa vittoria. Il ringraziamento al presidente Claudio Lotito, ai dirigenti, allo staff tecnico e all’allenatore Simone Inzaghi, a tutti i giocatori che hanno onorato la maglia e la storia del club biancoceleste raggiungendo un traguardo prestigioso. Adesso è già tempo di pensare al futuro. Siamo infatti alla vigilia della prossima stagione sportiva e quindi all’inizio della preparazione estiva. Sono giorni in cui si gettano le basi per la nuova annata. L’auspicio è che, proprio da questa premiazione che abbiamo voluto in Campidoglio, possa nascere un nuovo entusiasmante, straordinario e vincente cammino sia nelle competizioni nazionali sia in Europa League, per rendere unico e indimenticabile il 120° anniversario della fondazione della Lazio”, afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi.