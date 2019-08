PAIDEIA – Controlli strumentali per Jorge Silva – FOTO

Pochi minuti fa ha varcato i cancelli della clinica Paideia, il difensore della Lazio Jorge Silva, alle prese con noie muscolari

Non ha preso parte al ritiro di Marienfeld Jorge Silva, da due settimane alle prese con problemi fisici. Il difensore questa mattina si è recato in clinica Paideia per dei controlli, così come era avvenuto qualche giorno fa (qui i dettagli).

FUTURO – Il difensore difficilmente resterà alla Lazio, ma Inzaghi ha voluto valutarlo in ritiro e il suo futuro è ancora incerto. Non può più giocare in Primavera, Tare però crede su di lui e se dovesse lasciare Formello sarebbe solo per un prestito.