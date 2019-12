Paideia, controlli strumentali alla caviglia per Adam Marusic che ieri ha rimediato una distorsione alla caviglia

Tanta sfortuna per Adam Marusic. Il biancoceleste infatti non è partito per la trasferta francese a causa di un nuovo problema fisico. Il montenegrino era appena tornato a disposizione di mister Inzaghi dopo lo stiramento rimediato contro il Milan e ieri ha di nuovo accusato una distorsione alla caviglia nella rifinitura di ieri a Formello.

Il calciatore questo pomeriggio si è recato in Paideia per controlli strumentali. Non dovrebbe comunque essere a rischio per la trasferta di lunedì contro il Cagliari.