FORMELLO Rennes Lazio: via al turnover, ma Immobile dal 1′

Rennes Lazio, allenamento a Formello con i 15 minuti aperti ai media: alcuni big assenti, ma Immobile e Luis Alberto ci saranno dal 1′.

Sono diversi i big assenti nell’allenamento di rifinitura nella vigilia di Rennes Lazio, a partire da Milinkovic, Strakosha, Leiva, Radu e Lulic, in ottica di quel turnover che Inzaghi dovrebbe proporre domani. Assente Lukaku: il belga dovrà ancora sottoporsi a delle terapie. Il suo ritorno è previsto per il 2020, in ogni caso non è nemmeno presente nella lista Uefa. Tornano invece ad allenarsi Berisha e Adekanye. Solo corsetta per Marusic, poi infastidito da un problema alla caviglia dopo il quale ha interrotto l’allenamento.

PRIMAVERA AGGREGATI – Allenamento a cui sono stati aggregati anche i due Primavera Alia e Falbo. Prima parte di allenamento aperta ai media, seconda parte che prevederà le ultime prove tattiche e quindi sarà condotta da Inzaghi al lontano da occhi indiscreti.

FORMAZIONE – Per quanto riguarda la formazione di domani: in difesa, dovrebbe esserci una nuova chance per Vavro, che scenderà in campo con Bastos e Acerbi. Quinti di centrocampo: Lazzari e Jony, al centro Parolo, Cataldi e Luis Alberto. Caicedo sarà affiancato da Immobile.

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.