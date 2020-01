Paideia, in tarda mattinata il portiere biancoceleste Thomas Strakosha si è recato in clinica per alcuni accertamenti

Niente di cui preoccuparsi troppo. Questa mattina Thomas Strakosha si è recato in Paideia per alcuni controlli al gomito. Niente di cui preoccupante, come già accennato, solo un controllo per un dolore che attanaglia l’albanese da tempo.

Il portiere ci sarà regolarmente nel match di martedì di Coppa Italia contro il Napoli.