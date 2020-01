Coppa Italia, polemiche sulla scelta del calendario: i dettagli

Coppa Italia, la Lega ha deciso di spalmare il prossimo turno della competizione su due settimane: ecco le date

La scelta della Lega di Serie A è destinata già a far discutere per quanto riguarda la Coppa Italia. I quarti di finale infatti verranno spalmati su due settimane invece che in un unico turno. Il tutto deriva dalle quattro prime serate messe a disposizione da Rai Uno.

Come riporta Il Tempo ad aprire sarà proprio la Lazio che sfiderà il Napoli martedì 21 gennaio al San Paolo. Il giorno successivo sarà invece la volta della Juventus che affronterà la vincente di questa sera tra Parma e Roma. La domenica, della stessa settimana, ci sarà invece il derby della Capitale e già si mormora sul possibile giorno in meno di riposo per i giallorossi. Il 28 gennaio poi ci sarà Torino-Milan e il 29 Inter-Fiorentina.