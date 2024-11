Pagelle Nuno Tavares: ancora un assist, ma poi quell'espulsione...

Le pagelle di Nuno Tavares: con l’ennesimo assist è tra i migliori in campo, ma poi rovina tutto con una espulsione evitabile

Quanti sono gli assist di Nuno Tavares? Anche i giornali ormai hanno perso il conto e il numero balla da 7 a 8, aggiornato ieri dopo l’ennesimo passaggio decisivo stagionale. Il solito treno sulla fascia, ma in Lazio Cagliari non ci sarà per un’espulsione dopo due evitabili cartellini gialli. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Il settimo assist (ne beneficia Pedro) viene rovinato dal

rosso che lascia la Lazio in dieci».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Un’ingenuità lo trascina al secondo giallo, comunque evitabile. Aveva arato la fascia cavando fuori palloni d’oro, l’ottavo assist (a Pedro). La sua esattezza».

TUTTOSPORT 5.5 – «Gli mancava il gol in trasferta, non segnava da un mese e mezzo: prima è glaciale dal dischetto, poi mette la firma da bomber per il poker».

IL MESSAGGERO 6 – «Due ammonizioni in sette minuti con la Lazio in vantaggio di un uomo non sono accettabili. E così una partita da otto diventa appena sufficiente. Detto questo, ottavo assist del suo campionato: dopo qualche traversone dalla sinistra, la palla vincente per Pedro».

CORRIERE DELLA SERA 4.5 – «Per un’ora la solita partita super, con il settimo assist della stagione. Poi, da ammonito, fa una entrata totalmente inutile su Strefezza appena fuori dall’area di rigore del Como. Rosso scontato. Imperdonabile».